La sosta per le nazionali è ormai alle spalle e per la nostra Serie A è iniziato ufficialmente il countdown per la super sfida che domenica alle 20.45 metterà di fronte all'Allianz Stadium di Torino le acerrime rivali Juventus e Inter in un Derby d'Italia che si può considerare come un autentico scontro scudetto. Seconda contro prima in classifica, Allegri contro Inzaghi, Chiesa contro Thuram e tanti altri temi ci accompagneranno in questi giorni d'attesa, ma come stanno e come ci arriveranno le due squadre? Ecco le ultime a 3 giorni di distanza dal fischio d'inizio.



SCELTI GLI ARBITRI - C'è chi li chiama "la terza squadra" e oggi sono uscite le convocazioni ufficiali per quello che sarà il sestetto arbitrale che dirigerà la gara. Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha diramato le scelte per Juventus-Inter (LEGGI QUI LA DESIGNAZIONE COMPLETA) che sarà arbitrata dal signor Marco Guida della sezione di Torre Annunziata che sarà soltanto al suo secondo Derby d'Italia. Massimiliano Irrati sarà invece il Var.



COME STA LA JUVE - Buone notizie sono arrivate oggi dall'infermeria per Massimiliano Allegri che ha riabbracciato in gruppo Fabio Miretti e che ha potuto allenare in parte in gruppo sia Alex Sandro che Weston McKennie. L'americano ha rassicurato tutti (LEGGI QUI L'INTERVISTA) che il problema al ginocchio è passato. Ancora invece out Manuel Locatelli. Domani sono attesi i rientri dalle nazionali di Bremer, Rabiot e Szczesny.



No news good news, invece per Simone Inzaghi che oggi ha riabbraciato i nazionali italiani e che continua ad avere in infermeria il lungodegente Benjamin Pavard insieme ad Alessandro Bastoni e Juan Cuadrado. Il colombiano soffre ancora di tendinopatia e il rientro sembra sempre più in dubbio. Lautaro è atteso già nella serata di domani a Milano, Sanchez sarà l'ultimo a tornare.



LE ULTIME DI FORMAZIONE - 3-5-2 classico per Inzaghi, 3-5-2 canonico per Allegri per due formazioni a specchio che non dovrebbero subire grosse variazioni rispetto alle ultime uscite. Scelta obbligata in difesa per l'Inter con il trio Darmian-De Vrij-Acerbi, mentre confermatissima la coppa ThuLa in attacco. Vlahovic è destinato ancora alla panchina per la Juventus con Kean-Chiesa dal 1'. Miretti e McKennie ai fianchi di Rabiot se non recupera Locatelli e Cambiaso dirottato sulla destra.