Juventus-Inter sarà arbitrata da Marco Guida di Torre Annunziata. Il fischietto non è nuovo per molti dei protagonisti della sfida in programma domenica sera e in particolare c'è un aneddoto spiacevole che lo lega all'attuale ad dell'Inter, Beppa Marotta e all'allenatore nerazzurro Antonio Conte. Era il 2013 e i due erano entrambi alla Juventus. Guida arbitrò Juventus-Genoa mentre il club bianconero era in lotta con il Napoli per lo scudetto, ma creò tanto scontento nei bianconeri soprattutto per il finale della gara.



L'ATTACCO DI CONTE - "È una vergogna. Adesso basta col fair-play, tutti hanno visto che c'erano tre rigori per noi. Il mano di Granqvist, il fallo su Pogba e quell'altro su Vucinic. Senza contare i soli 3' di recupero. Ma quello che non accetto è un arbitro che mi dice che non se l'è sentita di dare il rigore. Tutti hanno visto cosa è successo, pure un cieco avrebbe visto. Il rigore è sacrosanto e posso accettare un errore, ma non ciò che mi ha detto Guida".



L'AFFONDO DI MAROTTA - "Per un arbitro come Guida di Torre Annunziata ci sono difficoltà a venire ad arbitrare la Juventus. Non parlo di malafede ma di difficoltà. Al 94' un arbitro della provincia di Napoli si è trovato in difficoltà... Così come è consigliabile che un arbitro di Novara non arbitri la Juventus, così un arbitro napoletano non deve venire ad arbitrare la Juventus. Non grido vergogna perchè l'ha già fatto Conte".