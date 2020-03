La tensione tra Juve e Inter è sempre alta e gli eventi di questi ultimi gironi hanno infuocato ancora di più l'ambiente in vista del derby d'Italia di domenica sera che si giocherà a porte chiuse. Marotta ha il dente avvelenato con i bianconeri, si vede lontano un miglio. Lo stesso vale per Conte, ma tra i due presidenti, Andrea Agnelli e Steven Zhang, non si respira la stessa aria di risentimento che soffia da altre parti.