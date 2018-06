Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, parla del mercato in entrata del club bianconero: "Perin ottimo acquisto. Se Mandzukic resta? Ma in Russia o alla Juventus? Speriamo... Golovin? Da questi due filmati che vedo mi sembra bravo. Cancelo? La Juve come sempre si muove bene sul mercato e quando chiuderà il mercato, che chiude prima fortunatamente, avrò una rosa competitiva. Higuain-Icardi? Sono due grandi centravanti e io dico sempre che quando c'è il Mondiale il mercato parte dopo il Mondiale, difficile prima. Il Mondiale tira fuori sempre giocatori che all'inizio hai valutato in maniera diversa. Non dobbiamo fare grandissime cose. Icardi è in vacanza, Higuain al Mondiale".



LA RISPOSTA - Questa la risposta di Zanetti alle parole di Allegri: "Icardi meritava di andare al Mondiale, è il nostro punto di riferimento. Lui è contento a Milano e noi siamo contenti di lui".