Marco Guida di Torre Annunziata è l'arbitro designato da Gianluca Rocchi per dirigere il delicatissimo e importantissimo Derby d'Italia Juve-Inter in programma domenica 26 novembre all'Allianz Stadium di Torino a paritre dalle 20.45. Non sarà un'inedito per il fischietto campano che già un'altra volta ha diretto questo big match in carriera.



IL PRIMO E UNICO PRECEDENTE - Era l'8 marzo 2020 e Guida fu l'arbitro di una sfida surreale. Juventus-Inter è il recupero della 26esima giornata di Serie A inizialmente rinviata per i primi segnali di un'emergenza che si è trasformata poi in pandemia. In uno stadio completamente deserto a porte chiuse vinsero i bianconeri di Maurizio Sarri per 2-0 con gol di Ramsey e Dybala contro i nerazzurri di Antonio Conte. In campo c'era Juan Cuardado che oggi ha cambiato maglia.



I PRECEDENTI - In totale Guida ha arbitrato 22 volte la Juventus e 28 volte l'Inter. Il bilancio vede i bianconeri favoriti con 16 vittorie su 22 gare (solo 2 sconfitte) ed imbattuti in casa, mentre sono solo 14 vittorie su 28 quelle dei nerazzurri (ben 6 ko). L'ultima gara arbitrata con una delle due squadre in campo non è stata esente da polemiche perché è stata il 2-2 fra Inter e Bologna dello scorso 7 ottobre con rigore contestato prima non fischiato e poi concesso con il var agli emiliani per trattenuta su calcio d'angolo di Lautaro su Ferguson.