Paolo Bonolis, conduttore e tifoso dell'Inter, parla a la Gazzetta dello Sport, dicendo la sua sul ko contro la Juventus: "Noi interisti siamo stati vessati per tanti anni che un risentimento verso chi dirige incontri sportivi ce lo abbiamo sempre. Ha tweettato bene José Mourinho, la storia non cambia. Sono felicissimo di rivederlo in Italia, i tifosi della Roma si divertiranno in partita e in conferenza stampa. Avere a che fare con un personaggio e sa di sport e sa essere mediatico fino quasi all'inopportuno sarà divertente".