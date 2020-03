Nonostante le nuove indicazioni del Governo di evitare assembramenti, circa 100 persone si sono date appuntamento all'esterno dell'albergo di Torino che ha ospitato il ritiro dell'Inter per salutare i giocatori in partenza per l'Allianz Stadium. Sistemati a distanza di sicurezza dal pullman, dietro alle transenne, questi tifosi si sono comunque esposti a un rischio non indifferente radunandosi in massa e ignorando le più elementari norme all'insegna della prudenza.



A circa un'ora e mezza dall'inizio della sfida con la Juventus, la situazione fuori dallo stadio è invece di grande tranquillità.