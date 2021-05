Antonio Conte e Beppe Marotta tornano allo Juventus Stadium da avversari con l'Inter e lo scudetto già in tasca. Il dirigente è rimasto in ottimi rapporti con Andrea Agnelli, ma non con Fabio Paratici. Al contrario di Conte, che eppure aveva sperato in una chiamata dalla Juve quando era andato via Allegri: a sbarrare la strada al suo ritorno c'è sempre stato Agnelli.



Chissà se faranno mai pace: il calcio ne ha servite anche di più clamorose e nessuno si potrebbe stupire più di tanto. Perché la cosa buffa è che, sempre secondo Tuttosport, la Juventus di questo momento avrebbe bisogno esattamente di un allenatore come Conte.