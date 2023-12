Il futuro del centrocampista del West Ham, Tomas Soucek resta avvolto nella nebbia. Il suo contratto scadrà il 30 giugno 2024 e Inter e Juventus, fra le altre, si stanno dando battaglia per un colpo a parametro zero. Il club inglese non ha però ancora sciolto le riserve sulla possibilità di esercitare o meno l'opzione di rinnovo automatico di una stagione presente nel suo contratto.