Bomber a confronto. Tra le tante sfide interne di Juve-Inter, c’è anche quella tra Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku.



CR7, UN GOL DAL RECORD - Con una rete, Cristiano Ronaldo stabilirebbe il record della Serie A per presenze di fila con almeno un gol all'attivo (attualmente a 11) in una singola stagione - il campione portoghese inoltre non ha mai trovato la rete per 12 gare di fila in campionato.



ATTENZIONE A... - Romelu Lukaku non ha trovato la rete nell'ultima trasferta contro la Lazio - da quando veste la maglia dell'Inter non è mai rimasto a secco per due gare consecutive fuori casa. L'attaccante belga è infatti il miglior marcatore in gare esterne nei Top-5 campionati europei (12 gol).