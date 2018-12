Rendimento, fattore campo e precedenti diconoI bianconeri si avviano con le migliori premesse all'appuntamento di domani sera, quando allo Stadium scenderanno in campo contro l'per il primo anticipo di. Una sfida che anche per i betting analyst di Snai si apre con il largo vantaggio a favore diancora imbattuto in campionato e a +11 sui nerazzurri: il segno «1» vola a 1,57, per il blitz dell'Inter (che in casa dei bianconeri non vince dal 2012) si sale fino a 6,50. A pesare è anche l'unico punto conquistato danelle ultime due trasferte, contro Atalanta e Roma; dopo la «X» conquistata all'Olimpico contro i giallorossi, un altro pareggio pagherebbe 4,00.CR7 e Icardi spingono l'Over. Molto più in bilico le previsioni sui gol, visto che di fronte si troveranno le due migliori difese del campionato. In tabellone, in ogni caso, la spuntano sia l'Over (almeno tre reti complessive), sia il Goal, entrambi a 1,80, mentre per Under e No Goal l'offerta è a 1,90. Il primo incrocio trai alza dunque le aspettative, anche se nelle scommesse sui marcatori la prima fila è per l'attacco juventino: CR7 apre a 2,00, seguito daa 3,00, mentre per l'argentino a segno l'offerta sale a 3,50, davanti ac, entrambi a 5,50.Ricco anche il capitolo di scommesse "ad hoc" per una delle sfide più sentite del campionato. La Juve avrà presumibilmente la meglio sui tiri totali (a 1,35 contro il 3,25 dei nerazzurri), mentre l'Inter potrebbe commettere più falli (a 1,75 contro 2,15). Immancabili anche le giocate sul Var, soprattutto dopo le polemiche post Roma-Inter: per domani, la possibilità che l'arbitro Irrati verifichi in video un episodio dubbio si gioca a 3 volte la posta. Scintille in quota anche sul fronte disciplinare, con Snai che offre una partita con un rigore e un'espulsione a 7,50. La lista dei giocatori "a rischio" per il cartellino giallo è invece aperta da Vecino a 9,00, seguito da Bentancur e Asamoah a 10 e 12.