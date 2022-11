anche se somma meno punti (46) sia del derby romano (49) sia ovviamente della sfida fra Atalanta e Napoli (59), rispettivamente seconda e prima in classifica.(allora domenica, e con tutte le partite in contemporanea)che lascia però spazio all’interpretazione, soprattutto in un turno come questo.Una sfida delicata, il cui valore va oltre i 3 punti in palio e proprio per questo, per una volta non siamo allineati col sempre preciso e lucido commento di Alberto Cerruti, che ieri ha scritto su calciomercato.com come sia l’Inter la squadra che “se vuole tornare in corsa per lo scudetto, deve vincere a Torino”. A meno che non consideriamo la Juventus già fuori da ogni discorso, prima ancora di giocare.E metteva in fila gl’incontestabili progressi dell’Inter nell’ultimo mese. Tutti da verificare e ribadire contro la Juventus. E la squadra di Allegri, diciamo noi?Addirittura si fanno i calcoli di quanto la Juventus potrebbe incassare vincendo la Coppa e si parla della possibile qualificazione alla prossima Champions, proprio attraverso questa strada che invece è decisamente tortuosa. Questo perché probabilmente intorno alle prestazioni della JuventusC’è ancora qualcuno che pensa che questa Juventus possa rimontare, come fece quella del 2015-16.Inoltre, la Juve capace di quella rimonta era una Juve già vincente nelle stagioni precedenti, già “squadra”, non un cantiere continuo come questa, che dopo un anno e mezzo non ha nemmeno risolto il dubbio se sia meglio giocare con la difesa a 3 o la difesa a 4. Al netto degl’infortuni che certo non hanno aiutato Allegri.Detto questo, meglio per l’Inter se vince a Torino,Il dentro o fuori è perciò secondo noi più di Allegri che di Inzaghi, che peraltro di suo, un traguardo l’ha già centrato (gli ottavi di Champions), con un bel po’ di milioni (che poi se va vadano in fumo con gl’interessi passivi che Suning deve pagare per bond e prestito, ha un po’ il sapore della scoperta dell’acqua calda).@GianniVisnadi