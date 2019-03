Tutti pazzi per Bruno amione.



Il non ancora diciassettenne difensore centrale argentino del Belgrano, da tempo nel mirino degli osservatori di mercato del genoa, sta settimana dopo settimana catalizzando su di sé l'attenzione anche di molti altri club europei. In prima linea, oltre al grifone, ci sono anche juventus, Inter e Roma. Ma secondo Il Secolo XIX sul giovane marcatore avrebbero messo gli occhi anche l'Atletico Madrid , il Boca Juniors e il Racing Avellaneda.



Il ragazzo oltre ad aver sostituito Cristian Romero nella retroguardia del club di Cordoba ha in comune con il difensore rossoblù anche lo stesso procuratore, Ciro Palermo. circostanza che lascerebbe intendere come il Genoa sarebbe la società più vicina ad aggiudicarsene le prestazioni, soprattutto nel caso in cui Romero dovesse accasarsi a breve alla Juve, cosa che appare sempre più probabile.