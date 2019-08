Quale sarà il futuro di Mauro Icardi e Paulo Dybala? Secondo La Gazzetta dello Sport, i bianconeri hanno stretto un patto con Icardi e l’Inter lo darebbe volentieri per avere proprio Dybala. Dal punto di vista tecnico l’operazione potrebbe avere un senso, ma i dirigenti bianconeri non hanno alcuna intenzione di prenderlo in considerazione. Una determinazione che non può lasciare indifferente Icardi. Maurito continuerà a rifiutare le soluzioni alternative che il suo attuale club gli sta mettendo sul piatto? Sembrerà strano, ma Paulo e Mauro (senza saperlo) sembra stiano giocando la stessa partita.