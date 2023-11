Che i tifosi della Juventus non abbiano gradito il passaggio all'Inter di Juan Cuadrado era chiaro da tempo, ma dopo i fischi sonori rifilati al centrocampista colombiano nel pre-partita i supporter bianconeri presenti allo Stadium per Juve-Inter hanno rincarato ulteriormente la dose al momento del suo ingresso in campo.



Subentrato al posto di Dumfries al minuto 70 del secondo tempo Cuadrado è stato prima fischiato senza freni dai tifosi che hanno replicato i fischi a ogni azione, ma hanno anche rincarato la dose sia poco dopo, sia al momento del cartellino giallo, con il coro "uomo di m...".