, semifinale d'andata in Coppa Italia giocata martedì sera a Torino. Dove sono statiin calendario mercoledì 26 aprile a San Siro.- Intanto il quotidiano La Stampa pubblica alcune parti deldopo la prima ammonizione e dopo l'esultanza per la realizzazione del rigore. Al 95', mentre Lukaku esce dal campo,Quando Cuadrado gli ha chiesto il motivo del suo atteggiamento, Lukaku avrebbe risposto:- "Il dirigente nerazzurro. Impedito nell'intento grazie all'intervento dei dirigenti della propria società, proferiva all'indirizzo dell'arbitro ripetute espressioni offensive quali:Invece nei referti non ci sarebbe traccia di quanto accaduto nel tunnel degli spogliatoi.- "Al termine di un vigoroso confrontoe si scatena una mass confrontation".Secondo quanto fa filtrare la Juventus,, come è successo alla Lazio. Possibile che l'arbitroperché l'ammonizione non può essere cancellata e l'Inter non dovrebbe fare ricorso.mercoledì 24 maggio allo Stadio Olimpico di Roma.: in caso di ululati e offese a sfondo razziale, i procuratori federali potranno fare immediata segnalazione all'arbitro per evitare l'espulsione di un calciatore che reagisce.