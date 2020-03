Stasera si giocherà un derby d’Italia in un clima surreale, dopo che la Serie A ha sfiorato la sospensione a causa dell'emergenza coronavirus. Al netto di una situazione convulsa e in piena evoluzione, Juventus e Inter si daranno battaglia per le sorti della classifica. Una lotta Scudetto, con dei precedenti totalmente favorevoli alla squadra di Sarri. Infatti, la Juventus ha perso soltanto una delle ultime 14 sfide di Serie A contro l'Inter (1-2 nel settembre 2016) - completano il parziale cinque pareggi e otto successi bianconeri.