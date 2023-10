, durante la sosta per le nazionali e una settimana prima dello scontro in Serie A tra Allegri e Inzaghi, si terrà una partita di beneficenza tra le leggende bianconere e nerazzurre.Chimenti e Iuliano da una parte, Javier Zanetti dall’altra. E poi ancora: Zé Maria, Giuliano Giannichedda, Nicola Amoruso, Fabrizio Ravanelli, Totò Schillaci e tanti altri ex calciatori bianconeri e nerazzurri - che verranno svelati a ridosso della serata - si divertiranno nel palazzetto in una partita di calcio a 5, in due tempi da 25 min ognuno.(con Totti e Del Piero), quando furono acquistati due ventilatori polmonari CPAP e donati a studi medici della Città di Roseto degli Abruzzi, oltre a due defibrillatori per due istituti scolastici del territorio Rosetano. I biglietti per il Derby d'Italia Legends 2023 sono in vendita dal 12 ottobre sul circuito CiaoTickets.Francesco Nardone, l’organizzatore del Derby d’Italia Legends: “Sport, intrattenimento e beneficienza, c’è tutto.Il progetto è il continuo di quello che ho iniziato nello scorso anno, quando grazie al ricavato di un evento tra ex calciatori riuscimmo a donare dei ventilatori polmonari CPAP a studi medici della Città di Roseto degli Abruzzi. L’idea l’avevo avuta ai tempi del Covid, il nostro obiettivo è continuare a crescere.