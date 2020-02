Juventus-Inter visibile in chiaro per l'emergenza Coronavirus? La risposta al momento è no e salvo sorprese dovrebbe rimanere così. Secondo quanto evidenziato da Repubblica, infatti, anche se Sky dovesse formalizzare la richiesta di messa in onda in chiaro del big match di campionato, la Lega Serie A non darebbe il via libera. I vertici della Lega Calcio fanno ancora il tifo perché la sfida venga giocata a porte aperte, ma non intendono concedere deroghe al contratto firmato con l'emittente che è per la ritrasmissione della partita soltanto sul satellite.