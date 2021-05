Juventus-Inter è uno dei big match della 37esima giornata di campionato, la penultima che potrebbe decidere tanto del cammino dei bianconeri nella corsa Champions. Come sempre Calciomercato.com vi offre la moviola LIVE della gara con gli episodi più discussiJuventus – Inter sabato ore 18.00CalvareseLongo – ValerianiIv: GuidaVar: IrratiAvar: PerettiLautaro e De Ligt vanno a contrasto spalla contro spalla con l'argentino che fa cadere l'olandese e si invola solo in area verso Szczesny. Su suggerimento dell'assistente Calvarese fischia il fallo, in netto ritardo, fra le vibranti proteste nerazzurre. Il contatto è infatti molto dubbio.Giallo a Kulusevski che rifila un brutto pestone sul piede di Hakimi che era in scivolata sul pallone. Giusta la sanzione.Enormi proteste della Juventus per un contatto in area fra Darmian-Chiellini e Skriniar-Ronaldo. Calvarese lascia correre, ma poi viene richiamato alla on field review e rivedendo l'azione concede il rigore ai bianconeri con tanto di giallo a Darmian.' Kulusevski in ritardo, scivola e colpisce in pieno de Vrij. Lo svedese era già ammonito e il secondo giallo ci poteva stare, ma Calvarese lascia correre.Lautaro Martinez cade in area di rigore e si tocca la caviglia. De Ligt non capisce, ma dopo pochi istanti il var richiama ancora una volta Calvarese all'on field review che evidenza un pestone del piede sinistro di De Ligt sul tallone destro di Lautaro. È rigore.