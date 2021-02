Si riparte dal 2-1 dell'andata, con la doppietta di Ronaldo a indirizzare la semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Inter. Oggi, alle 20.45, il ritorno all'Allianz Stadium sarà diretto da Mariani, assistito da Bindoni e Paganessi. Quarto uomo Chiffi. Al Var, invece, Valeri, coadiuvato da Giallatini. Di seguito gli episodi da moviola salienti.



13' Ammonito Matteo Darmian: scivolata con il piede teso per il laterale interista, che colpisce Ronaldo.



10' Lautaro stoppa in area di rigore un pallone respinto dalla difesa, sta per calciare e colpisce la caviglia di Bernardesci. Conte protesta col quarto uomo, ma non c'è niente sia per l'arbitro che per il var.