Alla fine si gioca e Juventus-Inter, anche se a porte chiuse, è come sempre una sfida che fa e farà discutere. Per questo Calciomercato.com vi offre la Moviola LIVE della gara.



LA DESIGNAZIONE - ​JUVENTUS – INTER ore 20.45

Arbitro: Guida

Assistenti: Meli e Carbone

IV Uomo: Maresca

VAR: Mazzoleni

AVAR: Paganessi



PRIMO TEMPO

3' - Douglas Costa crossa verso il centro dell'area e chiede un rigore per tocco di mano di Young che ferma il pallone. L'esterno dell'Inter era vicinissimo al brasiliano e il braccio era attaccato al corpo, per questo né Guida, né Mazzoleni sono intervenuti.

11' - Anche Lukaku chiede un fallo di mano in area di Bonucci per un intervento goffo su cross di Young. Anche in questo caso né Guida, né Mazzoleni intervengono.

31' - Lautaro cade a terra al limite dell'area, intervento in ritardo di De Ligt che lo atterra contrastandolo col piede destro. Ci poteva stare il giallo

39' - Stavolta è Lautaro ad andare a contrasto con De Ligt al limite dell'area bianconera. La palla non è alla portata di Lautaro che salta disinteressandosene colpendo De Ligt. Anche qui ci poteva stare il giallo.