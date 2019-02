Dagli studi di Sportitalia, si parla così del futuro di Paulo Dybala: "Il suo nome è stato accostato ai nerazzurri se non altro perché Marotta fu ai suoi tempi il direttore che chiuse l’operazione con il Palermo. La chiuse anche e soprattutto in virtù degli eccellenti rapporti che ha ed aveva con il presidente Zamparini, anticipando infatti Milan che aveva provato a inserirsi proprio all’ultimo momento. Non possiamo escludere a prescindere alcun tipo di soluzione, ma penso che almeno oggi non siano troppo maturi i tempi per iniziare una vera trattativa tra Juve e Inter. Oggi è così, domani vedremo. Su di lui c’è comunque il Real Madrid in prima fila, poi altri club come il Manchester United o il Bayern Monaco", fa sapere Pedullà.