Juve-Inter è l'ultimo big match della 13esima giornata di Serie A con calcio d'inizio in programma alle ore 20.45 di domenica 26 novembre. La gara sarà trasmessa in tv e streaming da Dazn.



LE ULTIME DI FORMAZIONE - Tanti dubbi per Massimiliano Allegri, tante scelte obbligate per Simone Inzaghi. L'Inter è in emergenza difesa con il trio Darmian-De Vrij-Acebri praticamente forzato, mentre confermata la ThuLa in attacco. Recuperati McKennie e Miretti, il dubbio più grande per Allegri è in attaccon con la staffetta Kean-Vlahovic con l'italiano favorito sul serbo per affiancare Chiesa.



PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Miretti, Rabiot, Kostic; Kean, Chiesa.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.