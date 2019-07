La sfida delle sfide, il Derby d'Italia che mette contrapposte la Juventus e l'Inter non è e non sarà mai un'amichevole anche se si gioca in Cina, il 24 di luglio e a ranghi tutt'altro che completi. A Nanchino, città di Suning e quindi base dell'Inter cinese, la squadra allenata da Antonio Conte non può permettersi passi falsi o brutte figure. Ancora con un attacco spuntato toccherà al baby Esposito fronteggiare a distanza Cristiano Ronaldo che, al contrario, guiderà l'attacco dei bianconeri allenati da Maurizio Sarri.



Proprio come l'Inter, sconfitta dal Manchester United all'esordio nell'International Champions Cup, anche la Juventus è chiamata al riscatto dopo il ko per 3-2 subito contro il Tottenham. Juve-Inter non sarà però soltanto una sfida all'interno del rettangolo da gioco. Conte ritrova il suo passato e fra le squadre continua a tenere banco anche il futuro di Mauro Icardi. Che sia la volta giusta per un avvicinamento fra le parti?





LE FORMAZIONI UFFICIALI:

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, De Ligt, Bonucci, De Sciglio; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, C. Ronaldo. All. Sarri



INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Dalbert; Esposito, Perisic. All. Conte





Juventus-Inter (ore 13.30) Nanjing Olympic Sports Center Gymnasium (Nanchino - Cina)





LA CRONACA