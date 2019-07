I 3 gol subiti con il Tottenham potrebbero essere un campanello d’allarme per la Juventus, che si è mostrata vulnerabile in difesa. Di contro, in attacco c’è sempre Cristiano Ronaldo pronto a risolvere: già in rete nel match con gli inglesi, CR7 si candida per un altro gol, offerto a 2.00, la quota sale a 3.25 per la rete già nel primo tempo, mentre la doppietta vale 6.25. Occhi puntati anche sul neo acquisto De Ligt, un colpo di testa vincente del difensore si gioca a 14.00.

Dall’altra parte ci sarà un’Inter a corto di attaccanti, che nel match con lo United non ha mai tirato in porta: un gol interista vale 1.40, senza bomber di peso davanti sarà schierato il giovane Longo ma la sua rete alla Juventus sembra difficile, a 4.20. Potrebbe però pensarci Brozovic da punizione diretta, idea proposta a 16.00. Handanovic protagonista? L’eventualità che pari un rigore ai bianconeri è a 9.00.