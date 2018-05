Anthony Martial promette di diventare tra i nomi più caldi in ottica mercato, in vista della finestra estiva di trattative. Il talentuoso esterno d'attacco è in partenza dal Manchester United ed è tra i grandi obiettivi della Juventus, ma non solo. Il Borussia Dortmund lo segue con insistenza, l'Inter ci pensa e, secondo quanto riportato da Le10Sport in Francia, ci sarebbe anche l'Atletico Madrid pronto a piazzare il colpo.