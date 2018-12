Massimo Moratti, ex patron dell'Inter, parla a Sky Sport in vista della sfida con la Juventus: "La squadra c'è. Certo, la Juventus è molto forte, per cui qualsiasi risultato positivo per l'Inter sarebbe buono. Darebbe morale, sicuramente. Sogno per il 2019? Sempre lo stesso: l'auspicio è che l'Inter faccia il meglio possibile. Essendo realisti, che arrivi almeno seconda. Ma essendo un sogno, si può sperare anche in un primo posto".



SU MAROTTA - "Una mossa fatta molto bene, penso che sia molto utile al club"