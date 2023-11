Paul Pogba è ricomparso. Il centrocampista della Juve, squalificato per doping, non era più stato visto in pubblico, ma ieri era presente ad Abu Dhabi in compagnia dell'ex compagno di squadra e di nazionale Patrice Evra. Il francese ha preferito vedere di persona il Gran Premio di Formula 1 al derby d'Italia pareggiato con l'Inter.