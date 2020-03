Enrico Mentana, noto giornalista e tifoso dell’Inter, dice la sua, sul proprio profilo Facebook, del rinvio della sfida contro la Juventus: “Su questa rissa infernale su Juve-Inter c’è una cosa che non capisco: se si poteva giocare a porte aperte lunedì sera, cosa cambiava a farlo 24 ore prima, evitando così liti, sospetti e tutto quello a cui stiamo dando vita? Il rischio coronavirus c’è oggi come ci sarà domani, uguale. Chiedo per un amico, anzi due: un nerazzurro e un bianconero”.