, al centro di un derby d'Italia tra Inter e Juventus sul mercato, ha dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera:, una maglia magica in generale e a Firenze in particolare, considerando i campioni che l'hanno indossata a cominciare dache qui, giustamente, ancora oggi è un'istituzione., sempre pronto a riempirmi di elogi. Mica è facile avere un feeling così naturale e immediato"."Quest'anno non abbiamo trovato continuità. Siamo un gruppo nuovo e giovane, credo che i problemi fossero fisiologici. PeròBasta non accontentarsi. La danza mi ha regalato un'agilità che spesso mi torna utile in partita. Ho dovuto lavorare tantissimo per giocare in serie A, ma ogni giorno si riparte da zero: devi avere fame, voglia e spirito di sacrificio. Devo fare qualche gol e qualche assist in più"., ancora oggi faccio fatica a credere che sia successo per davvero. In Nazionale c'ero stato con le giovanili, ma la prima squadra è un'altra cosa. Era il mio sogno di bambino e il fatto che il ct. La squadra può aiutarmi e farò di tutto per esserci".