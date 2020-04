Federico Chiesa alla Juve, un tormentone in stand by da qualche mese. La scorsa estate l'accordo tra il giocatore e il club bianconero era totale, l'intesa con la proprietà Della Valle praticamente raggiunta. Poi è arrivato Rocco Commisso alla Fiorentina ed è cambiato tutto. Trattare con il patron viola non è semplice, ma Chiesa vuole andare. E la Juve non lo molla, per quanto la concorrenza dell'Inter sia un fattore da tenere in seria considerazione. Questione di prezzo però: offerte da 70 milioni difficilmente arriveranno, fondamentali saranno le contropartite. Di sicuro per la Juve è tutto da rifare. Anche se i bianconeri a Chiesa ci pensano ancora, eccome se lo fanno.