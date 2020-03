Antonio Conte non poteva pensare ad un ritorno migliore nel "suo" Allianz Stadium. E' stato lui a inaugurarlo nel 2011 con una squadra che arrivava da due settimi posti consecutivi riuscendo a portarla subito al successo. Da quella stagione è iniziato il dominio bianconero sul campionato italiano: otto scudetti su otto, tre con lui, cinque con Max Allegri. "Lui è la Juve", ha dichiarato poco più di una settimana fa Andrea Agnelli, un ricordo affettuoso non condiviso dallo stesso Conte che giorni dopo è fuggito via ad una domanda proprio sulle parole del patron bianconero che domenica sera, suo malgrado, dovrà tenere chiuse ai tifosi le porte dell'Allianz Stadium.