La finale di Coppa Italia, snodo fondamentale per le stagioni di Juventus e Inter, si avvicina. All'Olimpico, mercoledì 11 maggio alle 21, il quarto derby d'Italia della stagione mette in palio la coppa nazionale che potrebbe dare un senso diverso all'annata delle due squadre. L'Inter di Simone Inzaghi, reduce dal successo in rimonta contro l'Empoli in campionato e lanciata all'inseguimento del Milan nel rush finale della corsa scudetto, si prepara al grande appuntamento con un paio di dubbi di formazione. Continuano ad essere monitorate le condizioni di Bastoni, alle prese con un problema al polpaccio: se non dovesse farcela, è pronto D'Ambrosio. Davanti, Dzeko è in pole rispetto a Correa per affiancare Lautaro. In casa bianconera, dopo la sconfitta rocambolesca contro il Genoa arrivata nell'ultimo turno di campionato, per Max Allegri l'unico enigma resta sulla titolarità di Paulo Dybala: quotazioni in risalita per una maglia da titolare della Joya, ma al momento Bernardeschi e Morata favoriti per partire dal 1' con Vlahovic.



PROBABILI FORMAZIONI



Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, D'Ambrosio; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko



Juventus (4-2-3-1): Perin; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Zakaria, Rabiot, Bernardeschi; Morata, Vlahovic