Gigi Simoni ritorna sul campionato del 1998, quello in cui la Juventus batté la sua Inter al rush finale nella corsa scudetto. A FcInterNews, l'ex tecnico nerazzurro non ha dubbi: "Rimpianti? Oggi no. Sono orgoglioso di quanto fatto in un anno e mezzo. Abbiamo vinto la Coppa Uefa e siamo arrivati secondi in campionato dietro la Juve. Ecco quel torneo sappiamo tutti come si sia concluso e con diversi episodi particolari che hanno orientato la classifica finale. Inoltre credo di avere un record...Nessun allenatore è stato mai esonerato dall'Inter dopo due vittorie (contro Salernitana e Real Madrid, ndr) e il giorno in cui veniva premiato come miglior allenatore italiano con la Panchina d'Oro. Se non è un record questo...".