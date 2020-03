Juventus-Inter mercoledì sera. È questa la possibilità emersa in seguito al consiglio straordinario della Lega Calcio chiesto da Marotta, che si riunirà martedì 4 marzo per un’Assemblea ‘per esaminare le conseguenze dei provvedimenti governativi relativi al Coronavirus sul calendario delle partite’. Nel frattempo, è spuntata questa interessante ipotesi che vedrebbe il derby d’Italia disputato mercoledì sera, con le semifinali di Coppa Italia (Napoli-Inter e Juventus-Milan) spostate più avanti. Una probabilità suggestiva che alimenta la voglia degli appassionati di calcio di assistere a Juve-Inter il prima possibile, ma di attuazione complicata visto il poco spazio temporale di manovra.



LA POSIZIONE DEL NAPOLI – L’idea è stata promossa in giornata anche dal Napoli, attraverso il direttore dell’area comunicazione Nicola Lombardo: “Sono state spostate delle partite, sarebbe più giusto per la tutela del campionato e delle singole squadre che si faccia giocare Juventus-Inter mercoledì e vengano spostate le 2 semifinali a maggio. A noi questa sembra la soluzione più giusta”.