Antonio Conte, allenatore dell'Inter, è una furia dopo 10 minuti di Juventus-Inter, ritorno della semifinale di Coppa Italia. Per il tecnico nerazzurro c'era un rigore su Lautaro Martinez, che quando sta per calciare, in area, colpisce la caviglia di Bernardeschi: l'ex della gara protesta col quarto uomo e la scena non passa inosservata sulla panchina della Juventus.



Sì, perché Leonardo Bonucci, difensore bianconero oggi fuori dagli 11 titolari, urla al suo ex allenatore: "Devi rispettare l'arbitro". Conte è andato prima verso la tribuna e poi è tornare in campo a guidare i suoi.