Inter, che divario. Tra bianconeri e nerazzurri corrono... 166 trofei. Un bel distacco, quello accumulato dalla Juventus. Che fa la differenza non solo in bacheca, ma anche nella continuità mostruosa che la squadra di Allegri ha avuto in questi anni. Chiaro: l'arrivo di Ronaldo ha 'drogato' una statistica che già di per sé era alquanto importante. A scriverlo è il Corriere della Sera, che sottolinea come i nerzzurri rappresentino - in termini di vittorie sul campo - la vera alternativa alla Juventus. 166 trofei in meno, però.