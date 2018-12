Caro amico ti sfido. Dopo aver lasciato la Juve ed essersi accasato all'Inter, Marotta lancia la sfida a Paratici sul mercato. Secondo Tuttosport, c'è un'intera squadra di obiettivi in comune tra i due club che venerdì sera si sfidano allo Stadium per il derby d'Italia: Cragno (Cagliari); Andersen (Sampdoria), Todibo (Tolosa), Mancini (Atalanta); Barella (Cagliari), Rabiot (PSG), Tonali (Brescia), Ramsey (Arsenal); Milinkovic-Savic (Lazio); Chiesa (Fiorentina), Martial (Manchester United). Quest'ultimo è in scadenza di contratto a giugno, così come gli altri tre calciatori che giocano all'estero.