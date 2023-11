Manca meno di una settimana a Juventus-Inter, il duello scudetto della Serie A 2023-24: così dice la classifica dopo dodici giornate di campionato, con i nerazzurri primi a quota 31 punti e i bianconeri secondi a 29 punti. La terza, il Milan, è ferma a 23 punti.



Dopo la sosta per le nazionali, la Juve di Max Allegri e l'Inter di Simone Inzaghi si affronteranno nel primo derby d'Italia di questa stagione. L'appuntamento è per domenica 26 novembre, ore 20.45.



Da una parte l'Inter schiacciasassi e vice campione d'Europa, che ha come obiettivo dichierato per questa stagione lo scudetto della seconda stella, dall'altra la Juve risultatista e di 'corto muso', che sulla compattezza e la solidità difensiva sembra aver ritrovato antiche certezze, dopo tre stagioni tormentate.



Continuiamo il nostro percorso di avvicinamento a Juve-Inter, analizzando in questa occasione, oltre ai dati, la situazione delle rispettive infermierie, i punti di forza e i punti deboli. E anche i duelli di mercato fra le due società...



