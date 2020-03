Momo Sissoko, ex centrocampista della Juventus, parla a Tuttojuve.com, commentando così la scelta di rinviare la sfida tra il suo vecchio club e l’Inter per l’emergenza coronavirus: “C'è tanta preoccupazione in Italia e in tutto il mondo, questo virus è proprio una m****. Le persone devono capire che questa non è una situazione facile, mi auguro venga trovata al più presto una soluzione. Le partite che vengono rinviate possono essere recuperate, in questo momento bisogna pensare prima alla salute e poi a tutto il resto”.