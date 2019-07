Il derby d'Italia giocato in Cina termina con un trionfo della Juventus ai calci di rigore. L'Inter di Conte non sfigura, anzi, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport spiega come il tecnico salentino abbia più motivi per sorridere rispetto al collega bianconero.



“Se scavi di più ti accorgi che sono i nerazzurri a sorridere in Cina. In soldoni: è molto più vicina l’Inter a essere una squadra di Conte di quanto non sia la Juve a somigliare a Sarri”.