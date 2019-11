C'è Wojciech Szczesny pronto a rinnovare fino al 2024. In scadenza c'è invece Carlo Pinsoglio, il cui rinnovo non è un problema e si valuterà di stagione in stagione. Ma anche Gigi Buffon ha firmato per un solo anno con la Juve. L'ultimo? Sembrava così, ma le cose cambiano in fretta. Anche l'ex capitano bianconero infatti potrebbe decidere a fine stagione di continuare per un altro campionato ancora. Da marzo in poi verranno prese le decisioni definitive, ma l'idea del ritiro non è assolutamente scontata.