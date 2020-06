Uno degli obiettivi resta questo, anche in vista della prossima stagione.. I piani della Juve sono quelli che vogliono il brasiliano ancora saldamente al suo posto, con il ballottaggio traedper il ruolo di prima alternativa, anche se sottotraccia prende quota l'ipotesi Robintra i tanti interessi comuni sull'asse Juve-Atalanta.E a tale proposito non mancano le ipotesi anche per una maglia da titolare.non a caso proprio Alaba ha spesso e volentieri giocato difensore centrale: nessuno stupore, l'austriaco ha occupato praticamente ogni posizione in questi anni di Bayern. Ma a 28 anni, a una stagione dalla scadenza del contratto e dopo una vita trascorsa a Monaco di Baviera (arrivato nel 2008 dall'Austria Vienna), anche a livello di motivazioni un trasferimento potrebbe essere la soluzione migliore per tutti. CosProvando a intavolare un possibile scambio, anche in virtù di rapporti ottimi e consolidati come quelli che uniscono i bianconeri al Bayern. Che pure non appare interessato allo stessoper gli stessi motivi che vedono ora Alaba in uscita: c'è Davies su cui investire. Si ragiona, si studia, si parla.