Alla Continassa continuano a pensare a Moise Kean. Stando a quanto riporta Tuttosport, c’è anche l’ex bianconero in cima alla lista dei desideri di Fabio Paritici per l'attacco, dal momento che la conferma di Morata non appare scontata mentre il futuro di Dybala è tutt’altro che certo. Mino Raiola è al lavoro per la prossima stagione, l’Everton vuole monetizzare dalla cessione di Kean che gradirebbe rimanere al Psg, soddisfatto del suo rendimento. In tutto ciò, la Juve rimane sempre vigile e dall’Inghilterra avanza l’idea di un possibile scambio con Ramsey o Rabiot. I Toffees non sarebbero troppi attratti dall’ipotesi, a meno che sul piatto non venga offerto il cartellino di Demiral.