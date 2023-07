La Juventus è irritata col Chelsea e il motivo è l'attaccante che vuole anche l'Inter, Romelu Lukaku. Nel corso degli incontro fra dirigenza bianconera e quella dei Blues, infatti, il nome di Big Rom è stato fatto più volte, soprattutto come richiesta di informazioni sullo stato della trattativa e per conoscere la volontà del ragazzo.



Questi contatti, tuttavia, sono stati usati dal Chelsea e riferiti all'Inter nell'ambito della propria trattativa con i nerazzurri per provare ad alzare il prezzo del cartellino del giocatore e spingere in su la proposta di Ausilio e Marotta. Un fatto che, secondo, il Daily Mirror, non è stato gradito dai dirigenti bianconeri che si sono sentiti "usati" dai Blues.