Secondo il Corriere dello Sport, Andrea Agnelli si sta muovendo in prima persona perché vorrebbe Nicolò Zaniolo alla Juventus. ​"Per il bilancio se arrivassero offerte da 60 milioni di euro cash lo venderebbe. Ecco perché dalla Juventus filtrano nuovi segnali di apprezzamento per un tentativo di assalto, Agnelli e Paratici stravedono per Zaniolo", si legge.