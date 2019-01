Il Real Madrid non molla Isco, obiettivo della Juventus e soprattutto di Massimiliano Allegri che ha chiesto lo spagnolo alla dirigenza della Juve già nel 2014. L'arrivo di Santiago Solari ha incrinato i rapporti del nazionale spagnolo con tutto l'ambiente. Isco gioca con il contagocce e secondo quanto riportato da Tuttosport, punterà i piedi per andarsene a fine stagione nel caso in cui Solari venisse confermato sulla panchina delle Merengues. La Juve, nel caso, non si farà trovare impreparata.