James Rodriguez è tra i grandi scontenti in questo inizio di annata al Bayern Monaco. Tanto che, a parere della Bild, il più famoso quotidiano sportivo tedesco, il trequartista colombiano è senza alcun dubbio tra i "perdenti" di questa prima parte di stagione. L'arrivo di Nico Kovac sulla panchina dei bavaresi non ha giovato al rendimento di James, che oggi è anche per questo uno dei grandi obiettivi di mercato della Juventus, che potrebbe portarlo a Torino la prossima estate, soprattutto nel caso in cui il Bayern non dovesse riscattarlo dal Real Madrid.