Joao Felix ha attirato le attenzioni dei principali club europei. Su tutti PSG, Manchester United e Juventus. Il Benfica chiede quanto c'è scritto sulla clausola rescissoria, ossia 120 milioni di euro. Da lì non si discostano e - come rivela il Corriere dello Sport -potrebbe non essere l'unica grande plusvalenza della prossima estate per il club portoghese.